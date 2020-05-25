ليما 02 شوال 1441 هـ الموافق 24 مايو 2020 م واسأفادت وزارة الصحة بالبيرو، اليوم، بتسجيل 4205 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ) خلال الساعات ال 24 الماضية ما رفع حصيلة الإصابات إلى 119959 منذ بداية الجائحة.وأضافت الوزارة في تقرير أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس بلغ 3456 شخصا، وذلك بعد رصد 83 حالة وفاة جديدة.وأشارت إلى أن عدد المصابين بكوفيد-19 الذين تماثلوا للشفاء وصل الى 49795 شخصا.وتتصدر ليما جهات البلاد بأكبر عدد من الإصابات ب 75716 حالة تليها على الخصوص جهات كاياو (8558) ولامباييكي (6075) وبيورا (4219) ولوريتو (3391) ولاليبرتاد (3023) وأوكايالي (2941) وأنكاش (2832) وأريكيبا (2501) وإيكا (2153) وخونين (1438) وتومبيس (1032).// انتهى //02:32ت م0171