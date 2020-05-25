نواكشوط 01 شوال 1441 هـ الموافق 24 مايو 2020م واسأعلن مدير الصحة العمومية الموريتاني سيدي ولد الزحاف عن تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلاد، ليرتفع عدد الإصابات إلى 237 حالة .وأضاف مدير الصحة الموريتاني خلال المؤتمر الصحفي اليومي حول حصيلة فيروس كورونا في البلاد، أنه تم اكتشاف الإصابات الجديدة بعد إجراء 163 تحليلاً مخبريًا، لافتًا النظر إلى ارتفاع عدد الأشخاص الذين تعافوا من فيروس كورونا إلى 15 حالة، فيما ظل عدد الوفيات على حاله بـ 6 وفيات.// انتهى //03:07ت م0172