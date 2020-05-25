واغادوغو 01 شوال 1441 هـ الموافق 24 مايو 2020 م واسأعلنت بوركينا فاسو وساحل العاج عن إطلاق عملية عسكرية مشتركة على الحدود بينهما، ضد عناصر الجماعات المسلحة الناشطة هناك.وقد بدأت العملية العسكرية خلال الأول من شهر مايو وما تزال متواصلة، وتحمل اسم "كوموي".وقال رئيس قيادة الأركان في بوركينا فاسو الجنرال مواز مينينغو:" إن العملية تعد الأولى لكنها لن تكون الأخيرة"، مضيفًا أن نتائجها ملموسة، دون الحديث عن طبيعة تلك النتائج.وأكد رئيس قيادة الأركان في ساحل العاج الجنرال لاسينا دومبيا أن الاتحاد مع بوركينا فاسو المجاورة ضروري، لمواجهة الجماعات الإرهابية المسلحة التي توحدت فيما بينها.وتأتي هذه العملية بعد تعرض مركز للشرطة غربي بوركينا فاسو، قرب الحدود بين البلدين، لهجومين خلّفا قتلى وجرحى.وسبق لساحل العاج أن تعرضت في مارس 2016 لهجوم استهدف منتجع "بسام الكبير" شرقي البلاد، وخلّف مقتل 16 شخصًا على الأقل، وإصابة آخرين بجروح، وقد تبناه تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي.// انتهى //03:24ت م0173