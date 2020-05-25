جيبوتي 01 شوال 1441 هـ الموافق 24 مايو 2020 م واسبحضور فخامة رئيس جمهورية جيبوتي وأصحاب المعالي الوزراء وجمع من المصلين، شارك سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جيبوتي عبدالعزيز بن عبدالله المطر، يوم أمس، في أداء صلاة عيد الفطر المبارك.بعد ذلك أقام السفير المطر في دار السكن مأدبة بهذه المناسبة حضرها منسوبو البعثة وجمع من المهنئين، وقد اتخذت السفارة جميع التدابير الاحترازية الأولية المتعلقة بفيروس كورونا.ورحب السفير بالجميع وهنأهم بعيد الفطر المبارك، داعيا المولى القدير بأن يعيده على الأمتين العربية والإسلامية أعواما عديدة والجميع بأتم صحة وعافية وأمن وأمان.فيما هنأ الضيوف السفير المطر بهذه المناسبة متمنيين للمملكة قيادة وشعبا الخير والسلام.// انتهى //03:45ت م0175