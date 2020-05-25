المنامة 01 شوال 1441 هـ الموافق 24 مايو 2020 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين باسمه ونيابةً عن منسوبي السفارة والمكاتب الفنية التابعة لها، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- ولأبناء الوطن كافة بمناسبة عيد الفطر المبارك.وسأل سموه الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة المباركة على بلادنا الغالية وعلى الأمتين الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات، وأن يرفع عن الجميع هذا الوباء.// انتهى //03:52ت م0177