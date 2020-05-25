سيئول 01 شوال 1441 هـ الموافق 24 مايو 2020 م واسبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في كوريا الجنوبية 11 ألفا و 190 شخصا بعد تسجيل 25 حالة جديدة مؤكدة بالفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وفقًا لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز اليوم.واستقر عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس في البلاد عند 266 ، بينما تعافى 10 آلاف و 213 شخصا. و مر حوالي 17 أسبوعًا منذ تسجيل أول حالة إصابة في كوريا الجنوبية.// انتهى //04:02ت م0178