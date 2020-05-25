تونس 01 شوال 1441 هـ الموافق 24 مايو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلاد، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 1051 حالة مؤكدة.وأفاد بيان للوزارة اليوم، أن الإصابات الجديدة المكتشفة تمت اثر إجراء 167 تحليلاً مخبريًا ، لافتًا النظر إلى أن عدد حالات المتعافين بلغ 917 حالة، في حين أن عدد حالات المتوفين بقي على ثبات وهو 48 وفاة.وأضاف البيان أن محافظة تونس بها العدد الأكبر من المصابين بـ 233 إصابة ، تليها محافظة أريانة بـ 100 إصابة.// انتهى //04:07ت م0179