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الاثنين 1441/10/2 هـ الموافق 2020/05/25 م واس
الرياض 02 شوال 1441 هـ الموافق 25 مايو 2020 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
خادم الحرمين وولي العهد يهنئان ملك الأردن ورئيس زامبيا
ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الجيبوتي
أمير نجران: كلمة الملك انطلقت من رجل حمل همّ بلاده وشعبه والأمتين العربية والإسلامية
فيصل بن مشعل يشارك جيرانه أفراح العيد بإرسال الهدايا إلى منازلهم
أمير القصيم يهنئ القيادة بعيد الفطر
أمير عسير مهنئاً القيادة: لم تلجؤوا لمنع التجمع في العيد عن شعبكم والمقيمين إلا حبًّا لهم وخوفًا عليهم
عبر الاتصال المرئي.. أمير الشمالية يعايد القيادات الأمنية وأيتام المنطقة
وزير الحرس الوطني يهنئ القيادة
هيئة كبار العلماء تهنئ القيادة والمسلمين بعيد الفطر
مدير مركز المعلومات الوطني يهنئ الملك وولي العهد
إقامة صلاة العيد في الحرمين الشريفين وفقاً للأعداد والضوابط المتبعة والاحترازات الصحية
قــافلة مساعدات سعوديـة لأسر جنوب السودان
الرئيس الأميركي يهنئ المسلمين بعيد الفطر
«الصحة»: تسجيل 2399 إصابة جديدة بكورونا
أوروبا تواصل عودتها.. وكوريا الجنوبية تدعم أكثر من 20 مليون مواطن
«كوفيد - 19» يقلل أعداد مصلي العيد
تركيا تستأنف الرحلات الجوية مع إسرائيل
الصين تنفي تسرّب كورونا من مختبر بووهان
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