الرياض 02 شوال 1441 هـ الموافق 25 مايو 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:خادم الحرمين وولي العهد يهنئان ملك الأردن ورئيس زامبياولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الجيبوتيأمير نجران: كلمة الملك انطلقت من رجل حمل همّ بلاده وشعبه والأمتين العربية والإسلاميةفيصل بن مشعل يشارك جيرانه أفراح العيد بإرسال الهدايا إلى منازلهمأمير القصيم يهنئ القيادة بعيد الفطرأمير عسير مهنئاً القيادة: لم تلجؤوا لمنع التجمع في العيد عن شعبكم والمقيمين إلا حبًّا لهم وخوفًا عليهمعبر الاتصال المرئي.. أمير الشمالية يعايد القيادات الأمنية وأيتام المنطقةوزير الحرس الوطني يهنئ القيادةهيئة كبار العلماء تهنئ القيادة والمسلمين بعيد الفطرمدير مركز المعلومات الوطني يهنئ الملك وولي العهدإقامة صلاة العيد في الحرمين الشريفين وفقاً للأعداد والضوابط المتبعة والاحترازات الصحيةقــافلة مساعدات سعوديـة لأسر جنوب السودانالرئيس الأميركي يهنئ المسلمين بعيد الفطر«الصحة»: تسجيل 2399 إصابة جديدة بكوروناأوروبا تواصل عودتها.. وكوريا الجنوبية تدعم أكثر من 20 مليون مواطن«كوفيد - 19» يقلل أعداد مصلي العيدتركيا تستأنف الرحلات الجوية مع إسرائيلالصين تنفي تسرّب كورونا من مختبر بووهان// يتبع //06:07ت م0003