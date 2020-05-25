الدلم 02 شوال 1441 هـ الموافق 25 مايو 2020 م واسوزعت بلدية محافظة الدلم أكثر من ثمانية آلاف هدية على أهالي المحافظة ومراكزها بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.وأوضح المهندس سليمان بن عبدالله العايد أن البلدية أطلقت ثلاثة مبادرات تحت شعار " عيد الدلم فرحة " الأولى كانت لأهالي المحافظة والثانية لرجال الأمن ومنسوبي الصحة والثالثة لمنازل المحافظة ، وتم من خلالها توزيع أكثر من ثلاثة الآف عيدية للأهالي وكذلك توزيع أكثر من خمسة الآف شتلة زراعية لسكان المحافظة لزراعتها في منازلهم ويأتي ذلك ضمن خطط البلدية في دعم التشجير.وأكد العايد أن البلدية راعت بدقة عالية اثناء توزيع هدايا العيد الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة .كما أوضح المهندس العايد أن البلدية وضعت خطة للعمل خلال أيام عيد الفطر المبارك اشتملت على مهام الإدارة الصحية والرقابة على المحلات التجارية ، اضافة إلى أعمال النظافة ومكافحة الحشرات وتهدف إلى متابعة كافة الأعمال المرتبطة بالصحة العامة وكذلك متابعة الرقابة على المنشآت التجارية.ودعا المهندس العايد المواطنين إلى التعاون مع البلدية والإبلاغ عن أي شكاوى أو مخالفات من خلال الأتصال على طوارئ البلدية 940 على مدار الساعة .// انتهى //06:20ت م0008