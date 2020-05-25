المدينة المنورة 02 شوال 1441 هـ الموافق 25 مايو 2020 م واسأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة المدينة المنورة لهذا اليوم, اشتمل على رياح نشطة وأتربة مثارة علي المدينة المنورة ومحافظات ينبع و العلا و الحناكية والغيص والمهد وبدر وخيبر ووادي الفرع تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية, وتدن في مدى الرؤية.وبينت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الحادية عشر من صباح اليوم الاثنين.// انتهى //06:37ت م0010