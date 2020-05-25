طوكيو 02 شوال 1441 هـ الموافق 25 مايو 2020 م واسصعدت الأسهم اليابانية في التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الاثنين.وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 62ر294 نقطة أو ما يعادل 45ر1% ليصل إلى 78ر20682 نقطة في التعاملات الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش) .كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 52ر18 نقطة، أو25ر1% ، ليصل إلى 32ر1496 نقطة.// انتهى //06:47ت م0012