المدينة المنورة 02 شوال 1441 هـ الموافق 25 مايو 2020 م واسرفع معالي أمين منطقة المدينة المنورة المهندس فهد بن محمد البليهشي أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع –حفظهما الله -بمناسبة عيد الفطر المبارك.كما هنأ أمين المدينة المنورة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل بهذه المناسبة الإسلامية العظيمة، سائلاً الله العلي القدير أن يعيد على بلادنا هذه المناسبة والجميع بخير وصحة وعافية وهي تنعم بالأمن والأمان والقوة في مواجهة التحديات، وأن يتقبل من المسلمين الصيام والقيام وصالح الأعمال.// انتهى //07:06ت م0014