القاهرة 02 شوال 1441 هـ الموافق 25 مايو 2020 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم أجواء العزلة والحصار والتباعد الاجتماعي التى خيمت على احتفالات المسلمين حول العالم فى أول أيام عيد الفطر المبارك حيث اقتصرت في الدولالعربية والإسلامية على إقامة الصلولات والاحتفالات على المنازل حفاظا على سلامة المواطنين وفرض عدد من الدول حظر التجوال خلال عطلة العيد مما اضطر الجميع للاكتفاء بتبادل التهاني عن بُعد.وأشارت الصحف إلى أن حالة من الهدوء سادت شوارع وميادين مصر خلال أول أيام العيد حيث التزم المواطنون بتنفيذ إجراءات الحظر والإجراءات الاحترازية المتبعة لمنع تفشي فيروسكورونا .وأخبرت عن تسجيل وزارة الصحة المصرية أمس 752 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا المستجد " كوفيد 19 "، وفاة 29 حالة جديدة وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.وسلطت الضوء على ما كشفه وزير المالية الدكتور محمد معيط ،عن أكبر حزمة إجراءات مرتقبة في تاريخ الموازنات المصرية تنطلق أول يوليو المقبل لدعم قطاع الصناعة والمشروعات الإنتاجية ، مشيرا إلى أن الحزمة الجديدة تتعدي حزمة الإجراءات التى تم تنفيذها عام 2008 لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية.ولفتت الانتباه إلى تحذير الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط من التدخلات العسكرية الأجنبية في الشأن الليبي واستبعاده التوصل لأية تسوية مأمولة بأيد ليبية وطنية خالصة دون وضع حد لكل التدخلات الأجنبية التى تغذى الصراع في ليبيا.وتحدثت صحف القاهرة عن نجاح لجنة وساطة أمس في التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بين الحكومة اليمينية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة أبين جنوب اليمن بعد مواجهات استمرت نحو عشرة أيام .وعرجت على اتهام اليونان الجانب التركي بتهديدها علانية بمحاولة غزوها بموجة جديدة من المهاجرين غير الشرعيين بعد شهرين تقريبا من فشل الموجة الأولى .// انتهى //08:58ت م0017