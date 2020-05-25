طرابلس 02 شوال 1441 هـ الموافق 25 مايو 2020 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، قضاء الليبيين أول أيام عيد الفطر المبارك، وسط حظر شامل في كافة المدن ضمن الإجراءات الاحترازية التي أقدمت عليها الحكومة، مبينة التزام المواطنين بكافة الإجراءات، وسط تشديد السلطات الأمنية على ضبط أي مخالفة حفاظاً على حياة المواطنين.وأشارت الصحف إلى تهنئة رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، إلى الليبيين بعيد الفطر المبارك، متمنيًا توحيد ليبيا تحت حكومة موحدة، وإنهاء أسباب النزاع ورأب الصدع، وترك الخلافات جانبًا، معربًا عن أمله في وجود وقفات لإعادة تقييم الأوضاع الاجتماعية واللحمة الوطنية وعودة جميع الليبيين إلى حضن الوطن.وواصلت اهتمامها بالأوضاع العسكرية في البلاد، موضحة تصعيد الاشتباكات بين قوات الجيش وقوات الوفاق في العديد من المحاور جنوب العاصمة، موضحة قصف سلاح الجو التابع للجيش عدة تمركزات للوفاق في مناطق غريان والزاوية ومنطقة قبائل العربان، ومبينة استعادة قوات الجيش منها معسكر اليرموك جنوب العاصمة وسط سقوط عشرات القتلى والجرحى من قوات الوفاق.ونقلت دعوة رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي، آلن بوجيا، الذين يمسكون بزمام السلطة إلى الاستجابة لدعوات إنهاء الاقتتال والعودة للحوار في ليبيا، وذلك بمناسبة عيد الفطر، مشيراً إلى أن العيد هذا العام يأتي مرة أخرى مع استمرار آلاف الليبيين في مواجهة آثار الحرب المستمرة التي لا تزال تسبب الموت والدمار والتهجير.وتناولت الصحف تجديد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الدعوة إلى الإيقاف الفوري للعمليات القتالية في ليبيا وحقن دماء الليبيين، مطالبا بالتخلي عن الخيار العسكري والالتزام بوقف لإطلاق النار في عموم الأراضي الليبية والانخراط بحسن نية في حوار سياسي تحت رعاية الأمم المتحدة.ونوهت إلى تصريحات نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو المشهور بـ«حميدتي» أنه عرض مبادرة للمصالحة بين الأطراف الليبية، لكن قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر رفضها، فيما قبلتها حكومة الوفاق، متابعاً نحن أولى أن نصلح بين الليبيين، هناك عائلات سودانية كثيرة في ليبيا.// انتهى //10:01ت م0020