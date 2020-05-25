الخرطوم 02 شوال 1441 هـ الموافق 25 مايو 2020 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم على اعتزام وزير المالية السوداني، الدكتور إبراهيم البدوي، تحرير سعر الصرف وانتهاج سياسة واقعية بعد خطوة تعديل الرواتب الحكومية، وذلك للقضاء على تهريب الذهب، والحصول على تحويلات المغتربين عبر الجهاز المصرفي.ونشرت صحف الصباح إعلان عضو المجلس السيادي في السودان الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، عن تشكيل قوة مشتركة من القوات المسلحة وقوات الدعم السريع وقوات الشرطة والأمن تحت قيادة واحدة وغرفة معلومات واحدة لبسط الأمن وهيبة الدولة بولاية جنوب كردفان.ولفتت الانتباه إلى إفشال القوات اليمنية المشتركة، المدعومة من التحالف العربي، أمس، هجوماً عنيفاً لميليشيات الحوثي المدعومة من إيران في مدينة الحديدة.وسلطت صحف الإثنين الضوء على مهاجمة قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، المصلين المقدسيين أثناء تأديتهم صلاة عيد الفطر السعيد عند باب الأسباط، أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك، واعتدت عليهم، ما أسفر عن إصابة العشرات برضوض، بينهم كبار في السن.وعرجت على دعوة الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إلى الإيقاف الفوري للعمليات القتالية في ليبيا وحقن دماء الليبيين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، مطالباً الأطراف الليبية بالتخلي عن الخيار العسكري والالتزام بوقف إطلاق النار.وأبرزت صحف السودان إعلان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أمس، أن بعض التلاميذ في المراحل الابتدائية سيعودون إلى مدارسهم في الأول من يونيو المقبل.// انتهى //10:48ت م0022