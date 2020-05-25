طوكيو 02 شوال 1441 هـ الموافق 25 مايو 2020 م واستقدمت الأسهم اليابانية اليوم إذ يبدو أن الحكومة في سبيلها لإنهاء حالة الطوارئ في طوكيو والمناطق المحيطة بها، مما عزز الآمال بأن يبدأ ثالث أكبر اقتصاد في العالم التعافي قريبا من الركود.وارتفع المؤشر نيكي القياسي 1.7 % إلى 20741.65 نقطة، مسجلاً أفضل مستوى إغلاق له منذ السادس من مارس ، وقاد الاتجاه الصعودي أسهم شركات النقل الجوي والبري.وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.7 % إلى 1502.20 نقطة، مسجلا أعلى مستوى إغلاق في شهرين ونصف الشهر.// انتهى //10:54ت م0023