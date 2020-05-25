الطائف 02 شوال 1441 هـ الموافق 25 مايو 2020 م واستواصل أمانة الطائف جهودها الاحترازية والوقائية من خلال تفعيل العديد من المهام الرقابية والإشرافية والتنفيذية في مختلف أرجاء المدينة، وتنفيذ المهام المجدولة بشكل يومي خلال فترتين صباحية ومسائية.وأوضحت الأمانة أن المهام المنفذة شملت المحال التجارية والمتعلقة بالمستهلك والمراكز التجارية وأسواق النفع العام وغيرها من الأنشطة التي تمس صحة المستهلك.ونفذت الأمانة ممثلة في البلديات والإدارات الإشرافية, جولات ميدانية على مختلف الأنشطة التجارية والغذائية إضافة إلى الاهتمام بالجانب التوعوي من خلال شرح الإجراءات التي يجب اتخاذها والممارسات التي يجب الحذر منها ومراقبة تطبيق الاحترازات الوقائية التي أوصت بها وزارة الشؤون البلدية والقروية.وأشارت أمانة الطائف أنها قامت بتعقيم المرافق العامة بمبناها الرئيس وتوفير أدوات التعقيم في مكاتب الموظفين .// انتهى //10:54ت م0024