الرياض 02 شوال 1441 هـ الموافق 25 مايو 2020 م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة السيدة سالومي زورابيشفيلي رئيسة جورجيا بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب جورجيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.// انتهى //11:02ت م0026