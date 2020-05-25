كابل 02 شوال 1441 هـ الموافق 25 مايو 2020 م واسقتل عشرة أشخاص اليوم، إثر تبادل إطلاق نار بين قائدين محليين مسلحين بإقليم تخار شمال أفغانستان.وأوضح متحدث بإسم حاكم الإقليم، أن تبادل إطلاق النار وقع في منطقة كالافجان وأسفر أيضاً عن إصابة خمسة أشخاص.ولم يعرف بعد الدافع وراء تبادل اطلاق النار ولكن يشار إلى أن قائدي الميلشيات اللذين تبادلا اطلاق النار في حالة تنافس منذ وقت طويل.// انتهى //11:24ت م0030