تونس 02 شوال 1441 هـ الموافق 25 مايو 2020 م واستناولت الصحف التونسية الصادرة اليوم، تأكيد تونس أهمّية تضافر الجهود وتعزيز التضامن الأفريقي، من أجل رفع التحديات الراهنة، ومن بينها مواجهة جائحة كوفيد - 19 والحدّ من تداعياتها على بلدان القارّة وشعوبها.وتابعت في الشأن الصحي في تونس، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا بالتزامن مع تزايد عدد المتعافين مع ثبات في عدد المتوفين عند 48 حالة بهذا الوباء.ورصدت محليًا أيضًا إحباط الأمن التونسي اجتياز الحدود البحرية نحو الجهة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط للعشرات من المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات أفريقية مختلفة .وتطرقت صحف الاثنين إلى ارتفاع حصيلة المصابين والمتوفين بكورونا في الجزائر خلال الـ 24 ساعة الماضية بـ 8 وفيات جديدة، و193 إصابة جديدة مؤكدة، و152 حالة شفاء.وأنبأت عن اندلاع اشتباكات داخلية عنيفة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين فصائل مسلحة في ريفي حلب وإدلب، بهدف تقاسم النفوذ على هاته المناطق، مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من عناصر الطرفين وانتشار الفوضى في المنطقة.واهتمت بإعلان منظمة الصحة العالمية، تسجيل نحو 110 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا في العالم خلال اليوم الماضي، مؤكدة أن حصيلة الإصابات ارتفعت بواقع 109885 حالة جديدة لتصل إلى 5206614.وكتبت صحف تونس بشأن فيروس كورونا أن ملايين الناس يعلقون آمالهم على لقاح ما أو علاج يطل بشكل فعال، واضعاً حداً للفيروس الذي اجتاح العالم منذ ظهوره ، موردة إعلان التحالف العالمي للقاحات أن مؤشرات الأمل الأولى قد تطل في الخريف.// انتهى //12:18ت م0035