سياسي / مؤتمر دولي للمانحين تضامنًا مع اللاجئين والمهاجرين الفنزويليين في بروكسل
الاثنين 1441/10/2 هـ الموافق 2020/05/25 م واس
بروكسل 02 شوال 1441 هـ الموافق 25 مايو 2020 م واس
يعقد الاتحاد الأوروبي وحكومة إسبانيا ، بدعم من وكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة ، مؤتمراً دوليا للمانحين تضامنا مع اللاجئين والمهاجرين الفنزويليين في بلدان المنطقة ، في سياق معالجة تداعيات جائحة ( كوفيد 19 ) .
وأفاد بيان لخدمة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل أن أعمال المؤتمر ستجرى غداً الثلاثاء عبر دائرة الفيديو .
وسيعمل أكثر من 60 بلداً ، بالإضافة إلى وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية وممثلي المجتمع المدني الوطني والدولي ، على معالجة هذه الأزمة غير المسبوقة المتعلقة بوضعية اللاجئين والمهاجرين الفنزويليين ، وتعبئة الموارد للسكان النازحين والمجتمعات المضيفة الرئيسية ، وتعزيز التنسيق بين الوكلاء الرئيسيين.
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