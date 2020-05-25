بروكسل 02 شوال 1441 هـ الموافق 25 مايو 2020 م واسيعقد الاتحاد الأوروبي وحكومة إسبانيا ، بدعم من وكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة ، مؤتمراً دوليا للمانحين تضامنا مع اللاجئين والمهاجرين الفنزويليين في بلدان المنطقة ، في سياق معالجة تداعيات جائحة ( كوفيد 19 ) .وأفاد بيان لخدمة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل أن أعمال المؤتمر ستجرى غداً الثلاثاء عبر دائرة الفيديو .وسيعمل أكثر من 60 بلداً ، بالإضافة إلى وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية وممثلي المجتمع المدني الوطني والدولي ، على معالجة هذه الأزمة غير المسبوقة المتعلقة بوضعية اللاجئين والمهاجرين الفنزويليين ، وتعبئة الموارد للسكان النازحين والمجتمعات المضيفة الرئيسية ، وتعزيز التنسيق بين الوكلاء الرئيسيين.// انتهى //12:37ت م0036