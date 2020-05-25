سياسي / الطيران الحربي الإسرائيلي ينفذ غارات وهمية فوق قرى الجنوب اللبناني
الاثنين 1441/10/2 هـ الموافق 2020/05/25 م واس
بيروت 2 شوال 1441 هـ الموافق 25 مايو 2020 م واس
واصل الطيران الحربي الإسرائيلي انتهاكه للأجواء اللبنانية من خلال الطلعات الجوية والغارات الوهمية التي ينفذها فوق مدن وقرى الجنوب اللبناني.
وأفادت مصادر أمنية محلية اليوم أن المقاتلات الحربية الإسرائيلية نفذت اليوم غارات وهمية فوق منطقة مرجعيون والنبطية واقليم التفاح بجنوب لبنان على علو متوسط ثم غادرت الأجواء باتجاه الأراضي المحتلة.
// انتهى //
12:51ت م
0038