بيروت 2 شوال 1441 هـ الموافق 25 مايو 2020 م واسواصل الطيران الحربي الإسرائيلي انتهاكه للأجواء اللبنانية من خلال الطلعات الجوية والغارات الوهمية التي ينفذها فوق مدن وقرى الجنوب اللبناني.وأفادت مصادر أمنية محلية اليوم أن المقاتلات الحربية الإسرائيلية نفذت اليوم غارات وهمية فوق منطقة مرجعيون والنبطية واقليم التفاح بجنوب لبنان على علو متوسط ثم غادرت الأجواء باتجاه الأراضي المحتلة.// انتهى //12:51ت م0038