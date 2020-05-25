الكويت 02 شوال 1441 هـ الموافق 25 مايو 2020 م واسسجّلت الكويت 665 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد المصابين إلى 21967 حالة.وأفادت وزارة الصحة الكويتية بأنها سجّلت 9 حالات وفاة إثر اصابتها بالمرض، ليصل مجموع حالات الوفاة إلى 165 حالة .وفي وقت سابق اليوم أعلنت وزارة الصحة الكويتية شفاء 504 حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 6621 حالة.// انتهى //13:21ت م0040