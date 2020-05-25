الدمام 02 شوال 1441 هـ الموافق 25 مايو 2020 م واسهنأ صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، منسوبي القطاعات الأمنية والعسكرية في المنطقة بعيد الفطر المبارك، مشيدين بما يبذله رجال الأمن من جهود في تنفيذ أمر منع التجول، متمنيين لهم التوفيق.كما هنأ سموهما عبر رسائل نصية قصيرة وفي حسابات الإمارة الرسمية في منصات التواصل الاجتماعي أبطال الصحة بمناسبة عيد الفطر المبارك، منوهين بالجهود التي يبذلونها في مواجهة هذه جائحة كورونا.ووجه سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه التهنئة للمرضى المنومين في مستشفيات المنطقة بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلين الله أن يلبسهم لباس الصحة والعافية عاجلاً.وخص سموهما بالتهنئة المواطنين في أرجاء المنطقة الشرقية بمناسبة العيد السعيد.و يأتي ذلك ضمن مشاركة سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه للمواطنين والمقيمين فرحة العيد، وجرياً على العادة السنوية في التواصل مع أهالي المنطقة .// انتهى //13:52ت م0043