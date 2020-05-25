الطائف 02 شوال 1441 هـ الموافق 25 مايو 2020 م واسأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم, تنبيهاً من هطول أمطار رعدية على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل الطائف والعرضيات وميسان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقط للبرد وجريان للسيول وشبه انعدام للرؤية الأفقية.وأشارت الهيئة إلى أن الحالة المناخية وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء.// انتهى //14:24ت م0046