عام / "الأرصاد" تنبه من هطول أمطار رعدية على عدد محافظات مكة المكرمة
الاثنين 1441/10/2 هـ الموافق 2020/05/25 م واس
الطائف 02 شوال 1441 هـ الموافق 25 مايو 2020 م واس
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم, تنبيهاً من هطول أمطار رعدية على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل الطائف والعرضيات وميسان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقط للبرد وجريان للسيول وشبه انعدام للرؤية الأفقية.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة المناخية وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء.
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