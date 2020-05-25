حجة 02 شوال 1441 هـ الموافق 25 مايو 2020 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال شهر مايو الماضي تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمديريات ميدي وعبس وحيران وحرض في محافظة حجة.وجرى خلال الفترة من 14 إلى 20 مايو 2020م، ضخ 202,000 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، وضخ 101,000 لتر من المياه الصحية للخزانات، استفاد منها 5,600 فرد.// انتهى //15:14ت م0053