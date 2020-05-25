فريتاون 02 شوال 1441 هـ الموافق 25 مايو 2020 م واسقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، بتسليم 55 طنًا من التمور هدية المملكة لجمهورية سيراليون, حيث سلّم المساعدات لحكومة سيراليون - نيابة عن المركز - سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سيراليون وغينيا الدكتور حسين بن ناصر الدخيل الله.وقدم السفير الدكتور حسين الدخيل الله في تصريح صحفي شكره الجزيل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على دورهم المشهود في إيصال هذه المساعدات الغذائية للفئات المستحقة في جمهورية سيراليون، منوهاً بالجهود المبذولة من الذراع الإنساني للمملكة مركز الملك سلمان للإغاثة في مساعدة المحتاجين في كافة أنحاء العالم، خاصة جهوده الملموسة مع انتشار وباء كورونا المستجد في العديد من بلدان العالم، واصفًا المركز بالنموذج الطيب الذي يحتذى به في العمل الإنساني.وتأتي هذه الهدية ضمن البرامج التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - لعدد من الدول الشقيقة والصديقة، ولتصل الأسر الأكثر احتياجًا في مناطق مختلفة من العالم.// انتهى //15:24ت م0056