جيزان 02 شوال 1441هـ الموافق 25 مايو 2020م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان عن بعد عبر الإتصال المرئي اليوم، معالي رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني الذي قدم لسموه التهنئة باسمه ونيابة عن منسوبي ومنسوبات وطلاب وطالبات الجامعة كافة بمناسبة عيد الفطر المبارك.وبادل سموه معالي رئيس جامعة جازان التهنئة بالعيد السعيد, معرباً عن سعادته بما حققتها وتحققه الجامعة من إنجازات في شتى المجالات والتخصصات, شكره لمعالي رئيس الجامعة ومنسوبي ومنسوباتها على ما بذلوه من جهود وما قاموا ويقومون به من أعمال متميزة خاصة في مجال التحول للتعليم الإلكتروني.من جانبه ثمن الدكتور القحطاني ما تحضى به الجامعة من رعاية ودعم من القيادة الرشيدة، ومتابعة مباشرة من سمو أمير المنطقة وسمو نائبه الأمر الذي أسهم تحقيق الجامعة للكثير من المنجزات على المستويين المحلي والخارجي.// انتهى //15:26ت م0057