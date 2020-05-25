الرياض 02 شوال 1441 هـ الموافق 25 مايو 2020 م واسأطلقت أمانة منطقة الرياض في أول أيام عيد الفطر المبارك عددًا من الفعاليات الفرائحية ابتهاجًا بموسم العيد، مراعية الإجراءات الاحترازية والتعليمات الوقائية للحد من انتشار فيروس #كورونا المستجد.ابتدأت فعاليات أمانة الرياض بتوزيع آلاف العيديات في المستشفيات والمحاجر الصحية الفندقية والجمعيات الخيرية وعلى رجال الأمن العاملين في الميدان، في إطار حرصها على نشر البهجة والسرور في جميع أنحاء العاصمة.كما طرحت الأمانة مسابقة أفضل صورة وفيديو بالعيد، التي تمتد على مدى ثلاثة أيام، وتنفيذ فعالية إطلاق البالونات في سماء مدينة الرياض عند الساعة الخامسة عصرًا تعبيرًا عن الفرح والمسرات.ونظمت أمانة الرياض أمسية شعرية في أولى ليالي العيد , كما ستنظم أمسيتان في الثاني والثالث من شهر شوال، وذلك ضمن اهتمامها بالموروث الشعبي، ودعم المواهب الشبابية البارزة في مجال الشعر.وأتاحت لسكان منطقة الرياض الاستفادة من بطاقات المعايدة الإلكترونية، التي تمكنهم من إضافة أسمائهم عليها وإهدائها، كما أطلقت فلتر للصور بطابع فرائحي عبر تطبيق سناب شات.وحرصت أمانة منطقة الرياض على التنوع في فعالياتها لتشمل مختلف الفئات العمرية، لتعم الفرحة سكان المنطقة، ودون أن تشكل الإجراءات الاحترازية عائقًا أمام الابتهاج بأيام العيد.// انتهى //16:27ت م0068