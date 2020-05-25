حائل 02 شوال 1441 هـ الموافق 25 مايو 2020 م واسهنأ مدير جوازات منطقة حائل العميد عبدالله بن راجح المشيخي أمس, منسوبي قوة مساندة جوازات المنطقة مع الجهات الأمنية بمقر تواجدهم بمركز الإقامة المديدة بمستشفى شراف بمناسبة عيد الفطر المبارك, يرافقه مساعد مدير جوازات المنطقة العميد سليمان بن محمد الخليل.والتقى العميد المشيخي خلال الزيارة بقائد القوة العقيد ماجد بن حمود العبيد وضباط وأفراد القوة, مطلعاً على سير العمل والواجبات المناطة بالقوة المساندة للجهات الأمنية في تنفيذ منع التجول وكذلك حراسة مركز الإقامة المديدة بالمستشفى.وحث أفراد القوة المشاركة على التقيد بالتعليمات المبلغة لهم وتنفيذ المسؤوليات على الوجه المطلوب، مقدماً شكره لمنسوبي القوة على ما يبذلونه من جهود لخدمة دينهم ووطنهم.// انتهى //16:29ت م0069