بريدة 2 شوال 1441 هـ الموافق 25 مايو 2020 م واسهنأ معالي رئيس جامعة القصيم الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود، الطلاب والطالبات بالعيد السعيد، معبرا عن سعادته بالاستماع لطلبة السكن الجامعي والاطمئنان عليهم وتهنئة الجميع بالعيد.جاء ذلك خلال حفل المعايدة الذي أقامته الجامعة "عن بُعد"، مُمثلة بعمادة شؤون الطلاب أمس لطلبة السكن الجامعي، بمشاركة عدد من عمداء ووكلاء الكليات والعمادات المساندة.وتخلل الاحتفالية آيات من الذكر الحكيم، وكلمة الطلبة، وقصائد شعرية وعددًا من أعمال طلاب المنح من عدد من الدول تمثل حضارات دولهم وثقافاتهم.// انتهى //16:29ت م0070