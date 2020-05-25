رفحاء 02 شوال 1441 هـ الموافق 25 مايو 2020 م واستواصل بلدية طلعة التمياط بمنطقة الحدود الشمالية أعمالها في معالجة التشوه البصري وتحسين المنظر العام في العيد من خلال عمل فرق البلدية الميدانية بالأعمال اليومية ‏برفع المخلفات ونظافة الساحات والمرافق العامة في الشوارع والأحياء والساحات العامة، والكنس الآلي واليدوي بالشوارع الرئيسة، بالإضافة للإصحاح البيئي للحد من انتشار الحشرات ومكافحتها في الأحياء.وتهدف البلدية من خلال أعمالها إلى تنفيذ الخِدْمات البلدية والحفاظ على المظهر العام وتحقيق أفضل مستوى من الإصحاح البيئي وتوفير الأجواء الصحية الآمنة.// انتهى //17:06ت م0072