أبها 02 شوال 1441 هـ الموافق 25 مايو 2020 م واسهطلت اليوم أمطار متوسطة على أجزاء من منطقة عسير شملت مدينة أبها ومحافظات خميس مشيط وسراة عبيدة وأحد رفيدة ومحايل عسير والحرجة وظهران الجنوب والنماص وبارق وتنومة وبلقرن والمجاردة وبني عمرو وأجزاء من رجال ألمع.كما شملت الأمطار مراكز السودة وبللسمر وبللحمر ، سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب، وارتوت الأرض.جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.// انتهى //17:13ت م0076