رام الله 02 شوال 1441 هـ الموافق 25 مايو 2020 م واسأصيب شابان فلسطينيان برصاص مستوطنين يهود اليوم، في سهل قرية المغير شمال رام الله.وقال الناشط في مقاومة الجدار والاستيطان كاظم حج محمد في تصريح له: إن عددا من المستوطنين هاجموا رعاة الأغنام في السهل الواقع بين القرية وقرية ترمسعيا، حيث أسفر ذلك عن إصابة شابين فلسطينيين بجروح أحدهما إصابته في البطن والآخر في القدم، نقلا على إثرها إلى مجمع فلسطين الطبي برام الله.// انتهى //17:19ت م0077