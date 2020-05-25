كينشاسا 02 شوال 1441 هـ الموافق 25 مايو 2020 م واسلقي تسعة مدنيين مصرعهم، في مدينة بيني شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، في هجوم مسلح شنته ميليشيا "القوات الديمقراطية المتحالفة"، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية عن مسؤولين.وقال قائد قطاع روانزوري بوزي التابع لمدينة بيني سينديواكو: إنه تم تبادل إطلاق النار بين القوات العسكرية الكونغولية والمهاجمين مما اضطروا إلى الفرار من مكان الحادث ، لافتًا إلى إصابة عدد من العساكر خلال هذه المواجهات .يشار إلى أن ميليشيا "القوات الديمقراطية المتحالفة" متهمة بقتل أكثر من 400 مدني خلال ستة أشهر وذلك ردًا على هجوم عسكري استهدف قواعدها خلال شهرأكتوبرالماضي .// انتهى //17:22ت م0078