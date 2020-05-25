حائل 02 شوال 1441 هـ الموافق 25 مايو 2020 م واسهنأ مدير شرطة منطقة حائل اللواء الدكتور كتاب بن عقيلان العتيبي أمس, منسوبي الجهات الأمنية والعسكرية المشاركة في تنفيذ خطة منع التجول بالمنطقة, بمناسبة عيد الفطر المبارك.وقدم اللواء العتيبي خلال الجولة الشكر لهم على جهودهم المبذولة لتطبيق الاحترازات اللازمة وتنفيذ ما يصدر من أوامر تتعلق بمنع التجول, حاثهم على مضاعفة الجهود لتحقيق الأهداف المرجوة, متمنياً للجميع التوفيق والسداد.// انتهى //17:24ت م0079