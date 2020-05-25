إسلام آباد 02 شوال 1441 هـ الموافق 25 مايو 2020 م واسارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في باكستان إلى 56792 حالة، توفت منها 1169 حالة، وتماثلت 17482 حالة للشفاء.وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن من إجمالي المصابين بالفيروس في باكستان توجد 22934 حالة في إقليم السند، و20077 حالة في إقليم البنجاب، و7905 حالة في إقليم خيبر بختونخواه، و3407 حالات في إقليم بلوشستان، و1641 حالة في منطقة العاصمة إسلام آباد، و619 حالة في محافظة جيلجيت بلتستان، و209 حالات في إقليم كشمير الحرة.// انتهى //18:01ت م0080