أبيدجان 02 شوال 1441 هـ الموافق 25 مايو 2020 م واسلقي ثمانية إرهابيين مصرعهم وقبض على 38 آخرين، خلال عملية مشتركة بين جيشي بوركينا فاسو وكوت ديفوار على الحدود بين البلدين .وأوضح بيان الجيش البوركينابي في بيان ، أن عملية "كوموي"، التي تحمل اسم النهر الذي يعبر البلدين، أدت إلى تدمير قاعدة إرهابية في "أليدوغو" الواقعة في بوركينا فاسو، وقتل ثمانية مسلحين، والقبض على 24 مسلحًا في بوركينا فاسو و14 آخرين في الكوت ديفوار .وكان الجيش البوركينابي قد أكد الأربعاء الماضي أنه قضى على 47 إرهابيًا و صادر كمية من الأسلحة، وذخائر وأقراص تخزين إلكترونية وهواتف محمولة في مقاطعة كوسي شمال غرب بوركينافاسو .// انتهى //18:19ت م0081