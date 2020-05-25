الرياض 02 شوال 1441 هـ الموافق 25 مايو 2020 م واسشارك أكثر من 30 ألف متطوع في الأعمال الميدانية التي قدمتها لجنة منطقة الرياض المنفذة لمبادرة "الدعم التنموي لمواجهة أزمة كورونا" التي استهدفت خلال الشهر الأول لها أكثر من أربعة ملايين مستفيد من الأسر والجاليات المتضررة من تداعيات تطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا الجديد في منطقة الرياض ومحافظاتها, حيث تجاوز إجمالي الدعم أكثر من 116 مليون ريال سعودي.وشملت المبادرة التي شارك فيها 123 جمعية و27 شركة تقديم المساعدات الطبية لأكثر من مليون مستفيد والتوعية والتدريب لما يقارب من مليوني مستفيد.مما يذكر أن لجنة منطقة الرياض التي يرأسها مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور يوسف بن مسفر السيالي ومساعده علي القباني تضم مجموعة من الأعضاء الممثلين لإمارة المنطقة ومركز التنمية الاجتماعية ومجلس الجمعيات الأهلية وجمعية مكارم وجمعية البر بشمال الرياض وجمعية عناية وجمعية الإمام بالدرعية.// انتهى //18:20ت م0082