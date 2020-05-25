ظهران الجنوب 02 شوال 1441 هـ الموافق 25 مايو 2020 م واسأطلقت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة ظهران الجنوب أمس, مبادرة بعنوان "عيدكم مبارك".وأوضح رئيس لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالمحافظة سعيد الوادعي أن هذه المبادرة تهدف لمعايدة رجال الأمن والممارسين الصحيين المرابطين في الميدان, مفيداً أن ذلك يأتي إيمانا من اللجنة بالدور الكبير الذي يقوم به رجال الأمن والممارسين الصحيين لخدمة المجتمع الذين بذلوا جهوداً كبيرة خلال عملهم في الميدان منذ بداية انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.// انتهى //18:20ت م0083