المدينة المنورة 02 شوال 1441 هـ الموافق 25 مايو 2020 م واسالتزم المواطنون والمقيمون بمحافظه العلا بأمر منع التجول الكلي، الذي يُعد أحد الإجراءات الاحترازية والوقائية الضرورية للحد من انتشار فيروس كورونا "كوفيد - 19" حرصاً على صحة وسلامة المواطن والمقيم.وتابعت عدسة "واس" بالمنطقة جهود الجهات الأمنية وتجاوب المواطنين والمقيمين بالمنطقة، مع بدء سريان منع التجول من ٣٠ رمضان إلى ٤ شوال ١٤٤١هـ, حيث كثفت الأجهزة الأمنية المعنية من وجودها في الشوارع والميادين الرئيسة، تطبيقاً لمنع التجول الكلي وحث المواطنين على البقاء في منازلهم، وعدم الخروج إلاّ في حالات الضرورة القصوى وعن طريق أخذ الأذن من خلال الجهات المعنية وتطبيق "توكلنا".// انتهى //18:21ت م0084