تونس 02 شوال 1441 هـ الموافق 25 مايو 2020 م واسأوقفت وحدات من الأمن التونسي بمحافظة صفاقس جنوب شرق تونس 108 مهاجرين غير شرعيين وهم يستعدون لاجتياز الحدود البحرية التونسية بطريقة غير نظامية باتجاه الأراضي الأوروبية .وأفاد بيان لوزارة الداخلية التونسية اليوم أن 100 من المهاجرين الذين ينتمون إلى بلدان أفريقية مختلفة تم إيقافهم داخل ثلاثة منازل مهجورة بمنطقة حقونة بصفاقس، في حين تم إيقاف البقية بسواحل مدينة سيدي يوسف وهم يستعدون للمغادرة باتجاه أوروبا بطريقة غير نظامية .ولفت البيان النظر إلى أنه تم التحفظ عليهم جميعا لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.// انتهى //18:21ت م0085