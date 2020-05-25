بغداد 02 شوال 1441 هـ الموافق 25 مايو 2020 م واسأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية عن إصابة خفيفة لطائرة عراقية نتيجة تعرضها لإطلاق نار من رشاشة أحادية عيار 14.5 ملم مثبتة على عجلة في صحراء الرطبة بغرب العراق.وأوضحت الخلية في بيان أن تشكيلا جويا مكونا من طائرتين تابعتين لطيران الجيش رصد -أثناء تنفيذه عملية استطلاع في صحراء الرطبة- ثلاث عجلات إرهابية مسلحة، حيث جرى معالجتها ، وأثناء ذلك أصيبت إحدى الطائرتين إصابة خفيفة نتيجة إطلاق نار من إحدى العجلات الثلاث ، عاد بعدها التشكيل إلى قاعدته بسلام بعد تنفيذ الواجب.الجدير بالذكر أن التشكيل الجوي كان يقوم بمهمة تقديم الدعم لفوج مغاوير الفرقة الأولى الذي تمكن من تدمير عدة أوكار واستولى على أسلحة ومتفجرات جاهزة للتفخيخ تابعة للإرهابيين في صحراء الرطبة.// انتهى //18:22ت م0086