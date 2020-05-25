وادي الدواسر 02 شوال 1441 هـ الموافق 25 مايو 2020 م واساكتست صحراء وسهول برقاء القطف الواقعة بين محافظة وادي الدواسر، ومركز القيرة التابع لمنطقة عسير من جميع الجهات باللون الأخضر ، تعطرها النباتات الصحراوية الزكية التي اشتهرت بها تلك المنطقة عقب هطول الأمطار الغزيرة عليها خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان.وكانت تلك المنطقة أحد أهم الجهات التي يرتادها سكان المحافظة في السنوات الماضية خاصة في إجازة نهاية الأسبوع لقضاء الأوقات الماتعة في احضانها الخلابة الطبيعية يستظلون بأشجارها ويستنشقون هوائها الصحي العليل، مستمتعين بجمال الطبيعة الذي تنتشر فيه جميع النباتات الصحراوية بأنواعها الرملية كالطلح والعاذر, والصخرية كالسنط والشعران والعوسج والقفعاء والنفل، والحصوية كالحاذ وشوك الضب وكف مريم.// انتهى //18:31ت م0087