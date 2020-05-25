محايل 02 شوال 1441 هـ الموافق 25 مايو 2020 م واسأوقفت لجنة التعديات التابعة لمحافظة المجارده اليوم, تعديات على مساحة 20 ألف متر مربع من الأراضي الحكومية البيضاء التي تقع بمركز خاط التابع للمحافظة.وأوضح محافظ المجاردة سعيد آل دلبوح أن آليات البلدية قامت بإزالة الإحداثات المخالفة، بعد أن تحققت الفرق الميدانية لمتابعة التعديات من عدم وجود أي مستمسكات شرعية لدى المواطنين، مما استوجب إزالة التعديات على الفور.// انتهى //19:04ت م0092