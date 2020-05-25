الجزائر 02 شوال 1441 هجري الموافق 25 مايو 2020 م واسأعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء كورونا في الجزائر ، جمال فورار، اليوم تسجيل 197 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد إلى 8503 حالات.وأضاف فورار في مؤتمر صحفي أنه سجل 9 وفيات جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 609 وفيات.وأشار المصدر نفسه إلى تماثل 169 حالة للشفاء ليصل العدد الإجمالي للمتماثلين للشفاء إلى 4747 حالة.// انتهى //20:33ت م0096