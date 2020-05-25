عام / الصحة الجزائرية: 197 إصابة جديدة و 9 وفيات بفيروس كورونا
الاثنين 1441/10/2 هـ الموافق 2020/05/25 م واس
الجزائر 02 شوال 1441 هجري الموافق 25 مايو 2020 م واس
أعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء كورونا في الجزائر ، جمال فورار، اليوم تسجيل 197 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد إلى 8503 حالات.
وأضاف فورار في مؤتمر صحفي أنه سجل 9 وفيات جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 609 وفيات.
وأشار المصدر نفسه إلى تماثل 169 حالة للشفاء ليصل العدد الإجمالي للمتماثلين للشفاء إلى 4747 حالة.
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