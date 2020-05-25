أبوظبي 02 شوال 1441 هـ الموافق 25 مايو 2020 م واستلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات اليوم اتصالا هاتفيًا من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي .وأفادت وكالة الأنباء الإماراتيه أن الاتصال تناول العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين وسبل تطويرها ودفعها إلى الأمام بما يعزز مصالحهما المشتركة ويحقق تطلعات الشعبين الصديقين في التنمية والتقدم.كما بحث الجانبان المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر حولها, إضافة إلى تطورات انتشار وباء فيروس كورونا في العالم وسبل مواجهته والسيطرة على تداعياته.// انتهى //21:08ت م0102