أديس ابابا 02 شوال 1441 هـ الموافق 25 مايو 2020 م واسأكد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي اليوم، أن معظم الدول الأفريقية تواجه صعوبات في ضمان رفاه سكانها، على الرغم من إمكانياتها الاقتصادية ورأس مالها البشري .وأضاف موسى فكي في بيان اليوم، بمناسبة يوم أفريقيا الذي يصادف يوم 25 مايو من كل عام، أن القطاعات الرئيسة في القارة مثل التعليم والصحة والأمن ما زالت تعتمد إلى حد كبير على المساعدات الخارجية، وأصبحت الطائفية والقبلية أكثر تفشيًا بسبب الأنظمة متعددة الأحزاب والمبادئ الديمقراطية التي كانت في كثير من الأحيان منحرفة.وأفاد بأنه بدءًا من الأزمات المفتوحة، التي يسببها الإرهاب والصراعات بين القبائل والأديان إلى الأزمات التي أعقبت الانتخابات، ما زالت أفريقيا تعاني باستمرار من مشاهد العنف والهشاشة وعدم اليقين بشأن المستقبل.وأعرب رئيس الاتحاد عن تأثره برؤية الأحداث الجارية في ليبيا، مؤكدًا أن المأساة التي تجري في هذا البلد مثيرة للقلق.من جهته أكد رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي، سيريل رامافوسا،أن القارة الأفريقية أظهرت قدرتها في التعامل مع فيروس كورونا ببراعة عالية، ما يؤكد تصميمها على الاستفادة من نقاط قوتها وقدراتها في حل تحدياتها الخاصة.// انتهى //21:08ت م0103