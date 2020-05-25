الباحة 02 شوال 1441 هـ الموافق 25 مايو 2020 م واسعايدت سجون منطقة الباحة أمس, نزلاءها وسط إجراءات احترازية ووقائية، تضمنت توزيع الهدايا, والحلويات على النزلاء، وتبادل التهاني والتبريكات بمتابعة من مدير سجون المنطقة العقيد فايز بن مبارك الأحمري، كما سمح للنزلاء والنزيلات بإجراء الاتصالات الهاتفية بذويهم والتواصل معهم ومعايدتهم هاتفياً من الساعة 6 صباحاً وحتى الـ 12 مساء.وجاءت هذه الاحتفالية لتحقق أحد أهداف المديرية العامه للسجون وهي زرع البهجه في نفوس النزلاء، ومشاركتهم في المناسبات المختلفة، وحرصاً من المديرية على إشعار النزلاء بفرحة العيد وكسر حاجز العزلة والبعد عن ذويهم .// انتهى //21:34ت م0107