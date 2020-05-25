الرياض 02 شوال 1441 هـ الموافق 25 مايو 2020 م واسأقامت وزارة الحج والعمرة اليوم حفل المعايدة السنوي لمنسوبيها بمناسبة عيد الفطر المبارك، بحضور معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، ومعالي نائبه الدكتور عبدالفتاح بن سليمان المشاط وعدد من قيادات الوزارة، عبر الاتصال المرئي.ورفع الوزير بنتن التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي العهد ــ حفظهما الله ــ والأسرة المالكة، والشعب السعودي النبيل بمناسبة عيد الفطر المبارك.وهنأ معاليه منسوبي الوزارة والجهات التابعة لها من مؤسسات أرباب الطوائف والنقابة العامة للسيارات بهذه المناسبة، مثمناً جهود منسوبيها في جميع الفروع، خلال جائحة فيروس كورونا المستجد، الذين نفذوا أكثر من 23 مبادرة منذ بدء هذه الجائحة بهدف التخفيف من آثارها بمكة المكرمة والمدينة المنورة.واختتم معالي الوزير حديثه قائلًا: أسأل الله العزيز القدير بأن يبعد هذا الوباء والبلاء عن جميع المسلمين، وأن يجمعنا بهم في أقرب فرصة بعد انجلاء هذه الجائحة.ثم قُدمت المعايدات من معالي نائب الوزير والوكلاء حيث خصص لكل منهم مدة لاتتجاوز ثلاث دقائق لتقديم التهنئة للمنسوبين والمنسوبات.// انتهى //21:53ت م0109